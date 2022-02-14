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“Сохраняю спокойствие и остаюсь”: Косюк заявил, что он и МХП работают в штатном режиме

Киев • УНН

 • 30198 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Основатель международной компании МХП Юрий Косюк заявил в Facebook, что остается в Украине и работает в штатном режиме, сообщает УНН.

Цитата

“В своей жизни я давно придерживаюсь принципа, что действенная прививка от деструктива — делать то, что умеешь лучше всего. Поэтому сегодня я на рабочих встречах на Мироновском заводе по изготовлению круп и комбикормов и на предприятии "Легко". Для меня важно быть рядом со своей командой, поддержать и успокоить людей”, — подчеркнул он.

Детали

Лучшая помощь для государства сейчас, по его словам, сохранять спокойствие и продолжать работать на благо людей.

“Одни считают самолеты, которые, вроде бы, улетели из Украины и ищут поводы для очередной негативной эмоции, а другие, среди которых и я, — продолжают сохранять спокойствие и принимать решения, которые идут на пользу государству и людям. МХП ведет бизнес в рабочем ритме. Именно так мы можем эффективнее всего помочь Украине сегодня!

ВСУ защищают наши границы, дипломаты ведут борьбу и ищут политические инструменты выхода из ситуации, а мы в МХП вкладываем все свои силы в то, что умеем делать лучше всего — обеспечиваем продовольственную и экономическую безопасность нашей страны. Меньше эмоций, больше конструктива. И верьте в Украину!" - резюмировал он.

Справка

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах. Самый популярный бренд в Украине курятина "Наша ряба".

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