“Зберігаю спокій і залишаюся”: Косюк заявив, що він і МХП працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Засновник міжнародної компанії МХП Юрій Косюк заявив у Facebook, що залишається в Україні і працює у штатному режимі, повідомляє УНН.
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“У своєму житті я давно дотримуюсь принципу, що дієве щеплення від деструктиву — робити те, що вмієш найкраще. Тому сьогодні я на робочих зустрічах на Миронівському заводі з виготовлення круп і комбікормів і на підприємстві „Легко“.
Для мене важливо бути поряд зі своєю командою, підтримати і заспокоїти людей”, — наголосив він.
Деталі
Найкраща допомога для держави нині, за його словами, зберігати спокій і продовжувати працювати на благо людей.
“Одні рахують літаки, які, начебто, відлетіли з України і шукають приводи для чергової негативної емоції, а інші, серед яких і я, — продовжують зберігати спокій та приймати рішення, які йдуть на користь державі та людям. МХП веде бізнес в робочому ритмі. Саме так ми можемо найефективніше допомогти Україні сьогодні!
ЗСУ захищають наші кордони, дипломати ведуть боротьбу і шукають політичні інструменти виходу з ситуації, а ми в МХП вкладаємо всі свої сили в те, що вміємо робити найкраще — забезпечуємо продовольчу та економічну безпеку нашої країни. Менше емоцій — більше конструктиву. І вірте в Україну!” — резюмував він.
Довідка
МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах. Найпопулярніший бренд в Україні курятина “Наша ряба”.