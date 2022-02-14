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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Зберігаю спокій і залишаюся”: Косюк заявив, що він і МХП працюють у штатному режимі

“Зберігаю спокій і залишаюся”: Косюк заявив, що він і МХП працюють у штатному режимі

Київ • УНН

 • 30199 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Засновник міжнародної компанії МХП Юрій Косюк заявив у Facebook, що залишається в Україні і працює у штатному режимі, повідомляє УНН.

Цитата

“У своєму житті я давно дотримуюсь принципу, що дієве щеплення від деструктиву — робити те, що вмієш найкраще. Тому сьогодні я на робочих зустрічах на Миронівському заводі з виготовлення круп і комбікормів і на підприємстві „Легко“.
Для мене важливо бути поряд зі своєю командою, підтримати і заспокоїти людей”, — наголосив він.

Деталі

Найкраща допомога для держави нині, за його словами, зберігати спокій і продовжувати працювати на благо людей.

“Одні рахують літаки, які, начебто, відлетіли з України і шукають приводи для чергової негативної емоції, а інші, серед яких і я, — продовжують зберігати спокій та приймати рішення, які йдуть на користь державі та людям. МХП веде бізнес в робочому ритмі. Саме так ми можемо найефективніше допомогти Україні сьогодні!

ЗСУ захищають наші кордони, дипломати ведуть боротьбу і шукають політичні інструменти виходу з ситуації, а ми в МХП вкладаємо всі свої сили в те, що вміємо робити найкраще — забезпечуємо продовольчу та економічну безпеку нашої країни. Менше емоцій — більше конструктиву. І вірте в Україну!” — резюмував він.

Довідка

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах. Найпопулярніший бренд в Україні курятина “Наша ряба”.

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