Возгорание на складе в Белой Церкви: стала известна предварительная причина

"Пожар был ликвидирован в 20:40", - отметили в ГСЧС, добавив, что пострадали 3 человека.

При этом, как сообщили корреспонденту спасатели на месте происшествия, в результате пожара пострадали 4 человека: 2 получили тяжелые ожоги, 1 - средние и 1 - легкие. Предварительно причина пожара - вспышка бочки с растворителем или лаком. Пожарные отметили, что шины не горели.

Напомним, 3 мая в Белой Церкви в Киевской области произошел пожар на складе резиновых изделий. В 17:34 пожар в складском помещении локализован на площади 1000 кв.м. Стало известно, что во время пожара на складе резиновых изделий в Белой Церкви пострадали три человека.