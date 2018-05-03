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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возгорание на складе в Белой Церкви: стала известна предварительная причина

Киев • УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Пожар на складе резиновых изделий в Белой Церкви Киевской области ликвидировали. Об этом УНН сообщила начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Возгорание на складе в Белой Церкви: стала известна предварительная причина

"Пожар был ликвидирован в 20:40", - отметили в ГСЧС, добавив, что пострадали 3 человека.

При этом, как сообщили корреспонденту спасатели на месте происшествия, в результате пожара пострадали 4 человека: 2 получили тяжелые ожоги, 1 - средние и 1 - легкие. Предварительно причина пожара - вспышка бочки с растворителем или лаком. Пожарные отметили, что шины не горели.

Напомним, 3 мая в Белой Церкви в Киевской области произошел пожар на складе резиновых изделий. В 17:34 пожар в складском помещении локализован на площади 1000 кв.м. Стало известно, что во время пожара на складе резиновых изделий в Белой Церкви пострадали три человека.

Украинские Национальные Новости

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