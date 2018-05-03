Займання на складі у Білій Церкві: стала відома попередня причина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Пожежу на складі гумових виробів у Білій Церкві Київської області ліквідували. Про це УНН повідомила начальник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
"Пожежа була ліквідована о 20:40", – зазначили у ДСНС, додавши, що постраждали 3 осіб.
При цьому, як повідомили кореспонденту УНН рятувальники на місці події, внаслідок пожежі постраждали 4 людини: 2 отримали тяжкі опіки, 1 – середні та 1 – легкі. Попередньо причина пожежі – спалах бочки з розчинником чи лаком. Вогнеборці зазначили, що шини не горіли.
Нагадаємо, 3 травня у Білій Церкві у Київській області сталася пожежа на складі гумових виробів. О 17:34 пожежу у складському приміщенні локалізували на площі 1000 кв.м. Стало відомо, що під час пожежі на складі гумових виробів у Білій Церкві постраждали три особи.