Заявка на транзит российского газа в ЕС за сутки выросла, но на 44% ниже контрактной - ОГТСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Заявка на транзит газа через Украину в ЕС за сутки выросла на 10 млн куб. м, однако это на 44% меньше, чем объемы, забронированные в транзитном контракте. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины в среду, 23 февраля, пишет УНН.
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“Заявка на транзит газа через Украину в ЕС на 23.02 составляет 60,959 млн куб. м (+10 млн куб. м по сравнению с предыдущими газовыми сутками). Но это на 44% меньше, чем объемы, забронированные в транзитном контракте”, — сообщили в ОГТСУ.
Детали
Отмечается, что несмотря на волатильность цен на газовом рынке ЕС и историческое уменьшение объемов в европейских газовых хранилищах, поставки газа в Европу через украинскую ГТС не увеличиваются даже до уровня забронированных, согласно контракту.
Оператор ГТС заверил, что продолжает надежно выполнять все свои обязательства перед заказчиками и в полном объеме выполняет заказы на транзит газа в страны ЕС.
Дополнение
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля страны Запада начали вводить дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.
В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемых “Л/ДНР”.