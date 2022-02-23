Заявка на транзит российского газа в ЕС за сутки выросла, но на 44% ниже контрактной - ОГТСУ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Заявка на транзит газа через Украину в ЕС за сутки выросла на 10 млн куб. м, однако это на 44% меньше, чем объемы, забронированные в транзитном контракте. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины в среду, 23 февраля, пишет УНН.