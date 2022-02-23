Заявка на транзит російського газу до ЄС за добу зросла, але на 44% нижче контрактної - ОГТСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Заявка на транзит газу через Україну до ЄС за добу зросла на 10 млн куб. м, однак це на 44% менше, ніж обсяги, заброньовані в транзитному контракті. Про це повідомляє Оператор ГТС України у середу, 23 лютого, пише УНН.
Цитата:
“Заявка на транзит газу через Україну до ЄС на 23.02 становить 60,959 млн куб. м (+10 млн куб. м у порівнянні з попередньою газовою добою). Але це на 44% менше, ніж обсяги, заброньовані в транзитному контракті”, — повідомили в ОГТСУ.
Деталі
Зазначається, що попри волатильність цін на газовому ринку ЄС та історичне зменшення обсягів у європейських газових сховищах, поставки газу до Європи через українську ГТС не збільшуються навіть до рівня заброньованих, згідно з контрактом.
Оператор ГТС запевнив, що продовжує надійно виконувати всі свої зобов’язання перед замовниками та у повному обсязі виконує замовлення на транзит газу до країн ЄС.
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого країни Заходу почали вводити додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією “незалежними” так званих “Л/ДНР”.