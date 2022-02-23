Заявка на транзит російського газу до ЄС за добу зросла, але на 44% нижче контрактної - ОГТСУ

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Заявка на транзит газу через Україну до ЄС за добу зросла на 10 млн куб. м, однак це на 44% менше, ніж обсяги, заброньовані в транзитному контракті. Про це повідомляє Оператор ГТС України у середу, 23 лютого, пише УНН.