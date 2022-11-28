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Заявы россии о "биолабораториях" в Украине, вероятно, сорвут глобальную конференцию по биооружию - Bloomberg

Заявы россии о "биолабораториях" в Украине, вероятно, сорвут глобальную конференцию по биооружию - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1315327 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С понедельника в Женеве начнется глобальная конференция по биологическому оружию, на которой сотни дипломатов и экспертов по здравоохранению будут обсуждать, как предотвратить использование вирусов, бактерий и других патогенов в качестве оружия. Присутствие россии, вероятно, подорвет работу конференции из-за кампании дезинформации страны-агрессора, о том, что США якобы "поддерживают работу секретных лабораторий по биологическому оружию" в Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Глобальная биологическая конференция состоится впервые за шесть лет и продлится три недели, среди участников - представители США, россии, Китая и других стран. Эксперты по здравоохранению планируют пересмотреть Конвенцию о биологическом оружии,  которая является первым глобальным соглашением о разоружении, направленным на запрет целой категории биологического оружия массового уничтожения. По их мнению, документу не хватает геополитических и научных возможностей, необходимых для проверки того, нарушили ли страны его.

Эксперты отметили, что опасаются того, что россия использует конференцию как платформу для повторного распространения своих ложных обвинений.

"Существует много повышенного напряжения. Вопрос в том, будет ли россия удваивать свои обвинения, и поэтому будут заключены ограниченные сделки, или это просто побочный эффект", - сказала заместитель директора Центра здравоохранения Джонса Гопкинса Анита Сицеро.

Контекст

После полномасштабного вторжения в Украину правительство президента россии владимира путина неоднократно заявляло, что Киев якобы "сотрудничает с США в разработке биологического оружия". Руководитель ООН по разоружению заявил, что в стране нет никаких признаков такого вида оружия. Американские официальные лица заявили, что россия искажает информацию о проведенных США исследованиях по защите от болезней и токсинов.

Однако на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил журналистам, что "американцам есть что скрывать в своей военной биологической деятельности в Украине" и "у нас есть все основания утверждать, что разработка компонентов биологического оружия происходила в непосредственной близости к границам россии". Он подтвердил, что россия снова поднимет этот вопрос на Женевской конференции.

Добавим

Чтобы принять меры, участники должны достичь консенсуса относительно того, какие шаги следует предпринять в течение следующих пяти лет, россия может "держать в заложниках" эти переговоры, считают эксперты.

"Мы боролись с февраля, то есть уже в течение нескольких месяцев, с ложными обвинениями. Конвенция о биологическом оружии может подвергнуться нападению", — сказал Радж Панджаби, старший директор по глобальной безопасности здравоохранения’я и биозащиты Совета национального безопасности Белого дома, недавно обнародовавшей новую Национальную стратегию биозащиты, в которой требует укрепления договора.

В знак разочарования некоторые из 650 человек, планировавших присутствовать, решили вообще пропустить событие, пишет Bloomberg.

Летом россия запустила механизм Конвенции о биологическом оружии, чтобы созвать официальное слушание своих обвинений в том, что США помогали тайным программам биологического оружия в Украине. После того, как ни одно другое государство официально не поддержало его претензии, в октябре россия попросила Совет Безопасности ООН создать комиссию для их расследования. США и Украина в очередной раз опровергли эти обвинения, а представители ООН по разоружению в очередной раз заявили, что доказательств применения биологического оружия в Украине не предоставлено.

"россия пытается посеять раздор. Сейчас россии безразлично, является ли она страной, что все испортит", - сказала доцент кафедры науки и международной безопасности Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос.

Несмотря на такую ​​перспективу, конференция имеет целью рассмотреть такие вопросы, как прогресс в науке и технике, потребность в лучших инструментах для оценки биологических исследований двойного использования, способы определения происхождения кризисов в сфере здравоохранения’и пути проверки того, или страны соблюдения договора. Дипломаты также обсудят, как увеличить ресурсы для биологического разоружения.

Итальянский дипломат Леонардо Бенчини отметил, что он остается оптимистом по поводу возможного достижения консенсуса относительно будущих приоритетов разоружения. По его словам, это "вопрос профессионализма и международного сотрудничества", а участники мероприятия "должны извлечь уроки из пандемии и сосредоточиться на существенных вопросах".

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