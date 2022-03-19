В ООН спростували російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. ООН спростувала російські фейкові новини про лабораторії біологічної зброї в Україні. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
"ООН спростувала російські фейкові новини про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби РФ створити брехливі приводи для її варварської війни проти України приречені на провал", - написав Ніколенко.
Він також наголосив, що "ми не покладемо рук, допоки не притягнемо Росію та її керівництво до відповідальності за їхні злочини проти українців".
Раніше
Китай приєднався до зусиль російської пропаганди у просуванні теорії змови про те, що Сполучені Штати фінансують розробку біологічної зброї в Україні.
Нагадаємо
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про нібито експерименти в українських лабораторіях з метою створення "етнічно-орієнтованої" біологічної зброї. Його відомство разом із Міноброни Росії стверджувало, що російські військові начебто знайшли лабораторії, де Україна за підтримки США створювала біологічну зброю.