Китай просуває російську теорію змови про нібито американську лабораторію біологічної зброї в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Китай приєднався до зусиль російської пропаганди у просуванні теорії змови про те, що Сполучені Штати фінансують розробку біологічної зброї в Україні. Про це пише CNN, інформує УНН.
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Виступаючи на брифінгу в четвер, речник міністерства закордонних справ Пекіна Чжао Ліцзянь заявив, що Вашингтон повинен прийняти "багатосторонню інспекцію" нібито контрольованої США лабораторії з біологічної зброї в країні, яка перебуває у конфлікті.
Чжао посилався на повідомлення в понеділок китайської державної телерадіокомпанії CCTV, в якому посилаються на звинувачення представника російського міністерства оборони про фінансування Вашингтоном розробки біологічної зброї в українських лабораторіях.
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі в середу відкинула звинувачення як "теорії змови".
У серії твітів цього тижня Псакі розкритикувала заяви про біологічну зброю, зазначивши, що США також бачили, що китайські чиновники "повторюють ці теорії змови".
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"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", - сказала вона.
Псакі також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росії, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.