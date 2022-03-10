Прем'єр-міністр Великої Британії побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер повторив побоювання офіційних осіб США цього тижня, передбачивши, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, заявивши, що це "прямо з їхнього підручника". Про це УНН пише з посиланням на Sky News.
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"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього підручника", - сказав Джонсон в інтерв'ю британській телекомпанії Sky News.
"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яка зберігається у їхніх супротивників чи американців. І тому, коли вони самі розгортають хімічну зброю — я боюся, що вони можуть це зробити — вони мають своєрідне маскування (російський військовий обман) фальшивої історії", — додав він.
Джонсон продовжив: "Я просто наголошую, що це те, що вони вже роблять. Боюся, це цинічний, варварський уряд".
Додамо
Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні вранці також заявила, що Велика Британія "дуже стурбована" потенціалом застосування Росією хімічної зброї в Україні, заявивши, що "ми бачили, як Росія раніше застосовувала цю зброю у місцях конфлікту".
Зазначивши "послужний список" Росії, прессекретар Білого дому Джен Псакі в середу попередила, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або організувати операцію "під чужим прапором", під час якої вона буде використана.