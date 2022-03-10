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Премьер-министр Великобритании опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине

Премьер-министр Великобритании опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине

Киев • УНН

 • 212300 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг повторил опасения официальных лиц США на этой неделе, предусмотрев, что Россия может применить химическое оружие в Украине, заявив, что это "прямо из их учебника". Об этом УНН пишет со ссылкой на Sky News.

Цитата

"То, что вы слышите о химическом оружии, прямо из их учебника", - сказал Джонсон в интервью британской телекомпании Sky News.

"Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранится у их противников или американцев. И поэтому, когда они сами разворачивают химическое оружие — я боюсь, что они могут это сделать — они имеют своеобразные маскировки (российский военный обман) фальшивой истории", — добавил он.

Джонсон продолжил: "Я просто подчеркиваю, что это то, что они уже делают. Боюсь, это циничное, варварское правительство".

Добавим

Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня утром также заявила, что Великобритания "очень обеспокоена" потенциалом применения Россией химического оружия в Украине, заявив, что "мы видели, как Россия раньше применяла это оружие в местах конфликта".

Отметив "послужной список" России, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду предупредила, что Россия может применить химическое оружие в Украине или организовать операцию "под чужим флагом", во время которой оно будет использована.

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