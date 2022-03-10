Премьер-министр Великобритании опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине

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"То, что вы слышите о химическом оружии, прямо из их учебника", - сказал Джонсон в интервью британской телекомпании Sky News.

"Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранится у их противников или американцев. И поэтому, когда они сами разворачивают химическое оружие — я боюсь, что они могут это сделать — они имеют своеобразные маскировки (российский военный обман) фальшивой истории", — добавил он.

Джонсон продолжил: "Я просто подчеркиваю, что это то, что они уже делают. Боюсь, это циничное, варварское правительство".

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Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня утром также заявила, что Великобритания "очень обеспокоена" потенциалом применения Россией химического оружия в Украине, заявив, что "мы видели, как Россия раньше применяла это оружие в местах конфликта".

Отметив "послужной список" России, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду предупредила, что Россия может применить химическое оружие в Украине или организовать операцию "под чужим флагом", во время которой оно будет использована.