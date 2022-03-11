Китай продвигает российскую теорию заговора о якобы американской лаборатории биологического оружия в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Китай присоединился к усилиям российской пропаганды в продвижении теории заговора о том, что Соединенные Штаты финансируют разработку биологического оружия в Украине. Об этом пишет CNN, информирует УНН.
Детали
Выступая на брифинге в четверг, представитель министерства иностранных дел Пекина Чжао Он заявил, что "Вашингтон должен принять многостороннюю инспекцию" якобы контролируемой США лаборатории биологического оружия в стране, которая находится в конфликте.
Чжао ссылался на сообщения в понедельник китайской государственной телерадиокомпании CCTV, в котором ссылаются на обвинения представителя российского министерства обороны о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия в украинских лабораториях.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду отвергла обвинения как "теории заговора".
В серии твитов на этой неделе Псаки раскритиковала заявления о биологическом оружии, отметив, что США также видели, что китайские чиновники повторяют эти теории заговора.
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"Теперь, когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", - сказала она.
Псаки также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые осуществляет сама Россия".
Напомним
Премьер-министр Великобритании опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине.