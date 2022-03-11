Китай продвигает российскую теорию заговора о якобы американской лаборатории биологического оружия в Украине

Детали

Выступая на брифинге в четверг, представитель министерства иностранных дел Пекина Чжао Он заявил, что "Вашингтон должен принять многостороннюю инспекцию" якобы контролируемой США лаборатории биологического оружия в стране, которая находится в конфликте.

Чжао ссылался на сообщения в понедельник китайской государственной телерадиокомпании CCTV, в котором ссылаются на обвинения представителя российского министерства обороны о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия в украинских лабораториях.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду отвергла обвинения как "теории заговора".

В серии твитов на этой неделе Псаки раскритиковала заявления о биологическом оружии, отметив, что США также видели, что китайские чиновники повторяют эти теории заговора.

Цитата

"Теперь, когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", - сказала она.

Псаки также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые осуществляет сама Россия".

Напомним

Премьер-министр Великобритании опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине.