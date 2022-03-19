В ООН опровергли российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине - МИД

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"ООН опровергла российские фейковые новости о лаборатории биологического оружия в Украине. Все попытки РФ создать лживые поводы для ее варварской войны против Украины обречены на провал", - написал Николенко.

Он также отметил, что "мы не сложим рук, пока не привлечем Россию и ее руководство к ответственности за их преступления против украинцев".

Ранее

Китай присоединился к усилиям российской пропаганды в продвижении теории заговора о том, что Соединенные Штаты финансируют разработку биологического оружия в Украине.

Напомним

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о якобы экспериментах в украинских лабораториях с целью создания "этнически-ориентированного" биологического оружия. Его ведомство вместе с Миноброны России утверждало, что российские военные якобы нашли лаборатории, где Украина при поддержке США создавала биологическое оружие.