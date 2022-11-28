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Заяви росії щодо "біолабораторій" в Україні, ймовірно, зірвуть глобальну конференцію з біозброї - Bloomberg

Заяви росії щодо "біолабораторій" в Україні, ймовірно, зірвуть глобальну конференцію з біозброї - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1315329 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. З понеділка у Женеві розпочнеться глобальна конференція з біологічної зброї, на якій сотні дипломатів і експертів з охорони здоров'я обговорюватимуть, як запобігти використанню вірусів, бактерій та інших патогенів як зброї. Присутність росії, ймовірно, підірве роботу конференції через кампанію дезінформації країни-агресора, про те, що США начебто "підтримують роботу секретних лабораторій з біологічної зброї" в Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Глобальна конференція з біологічної відбудеться вперше за шість років і триватиме три тижні, серед учасників - представники США, росії, Китаю та інших країн. Експерти з охорони здоров'я планують переглянути Конвенцію про біологічну зброю, що була першою глобальною угодою про роззброєння, спрямованою на заборону цілої категорії зброї масового знищення. На їх думку, документу бракує геополітичних і наукових можливостей, необхідних для перевірки того, чи країни порушили його.

Експерти зауважили, що побоюються того, що росія використає конференцію як платформу для повторного поширення своїх фальшивих звинувачень.

"Існує багато підвищеної напруги. Питання в тому, чи буде росія подвоювати свої звинувачення, і тому будуть укладені обмежені угоди, чи це просто побічний ефект", - сказала заступник директора Центру охорони здоров'я Джонса Гопкінса Аніта Сіцеро.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення в Україну уряд президента рф володимира путіна неодноразово заявляв, що Київ начебто "співпрацює зі США у розробці біологічної зброї". Керівник ООН з питань роззброєння заявив, що в країні немає жодних ознак такого виду зброї. Американські офіційні особи заявили, що росія спотворює інформацію про проведені США дослідження щодо захисту від хвороб і токсинів.

Проте минулого тижня заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив журналістам, що "американцям є що приховувати у своїй військовій біологічній діяльності в Україні" і "у нас є всі підстави стверджувати, що розробка компонентів біологічної зброї відбувалася в безпосередній близькості до кордонів росії". Він підтвердив, що росія знову порушить це питання на Женевській конференції.

Додамо

Щоб вжити заходів, учасники повинні досягти консенсусу щодо того, які кроки слід зробити протягом наступних п’яти років, натомість росія може "тримати в заручниках" ці переговори, вважають експерти.

"Ми боролися з лютого, тобто вже протягом кількох місяців, з неправдивими звинуваченнями. Конвенція про біологічну зброю може зазнати нападу", — сказав Радж Панджабі, старший директор із глобальної безпеки охорони здоров’я та біозахисту Ради національної безпеки Білого дому, яка нещодавно оприлюднила нову Національну стратегію біозахисту, у якій вимагає зміцнення договору.

На знак розчарування деякі з 650 людей, які планували бути присутніми, вирішили взагалі пропустити подію, пише Bloomberg.

Влітку росія запустила механізм Конвенції про біологічну зброю, щоб скликати офіційне слухання своїх звинувачень у тому, що США допомагали таємним програмам біологічної зброї в Україні. Після того, як жодна інша держава офіційно не підтримала її претензії, у жовтні росія попросила Раду Безпеки ООН створити комісію для їх розслідування. США та Україна вкотре спростували ці звинувачення, а представники ООН з питань роззброєння вкотре заявили, що доказів застосування біологічної зброї в Україні не надано.

"росія намагається посіяти розбрат. Зараз росії байдуже, чи є вона країною, що все зіпсує", - сказала доцент кафедри науки та міжнародної безпеки Королівського коледжу Лондона Філіппа Ленцос.

Попри таку перспективу, конференція має на меті розглянути такі питання, як прогрес у науці та техніці, потреба в кращих інструментах для оцінки біологічних досліджень подвійного використання, способи визначення походження криз у сфері охорони здоров’я та шляхи перевірки того, чи країни дотримання договору. Дипломати також обговорять, як збільшити ресурси для біологічного роззброєння.

Італійський дипломат Леонардо Бенчіні зазначив, що він залишається оптимістом щодо можливого досягнення консенсусу щодо майбутніх пріоритетів роззброєння. За його словами, це "питання професіоналізму та міжнародної співпраці", а учасники заходу "повинні винести уроки з пандемії та зосередитися на суттєвих питаннях".

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