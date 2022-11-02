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Рада Безпеки ООН не ухвалила резолюцію росії щодо біолабораторій США в Україні

Рада Безпеки ООН не ухвалила резолюцію росії щодо біолабораторій США в Україні

Київ • УНН

 • 320298 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Рада Безпеки ООН не ухвалила проект російської резолюції, яка передбачала створення комісії Ради безпеки з розслідування діяльності американських “біолабораторій” в Україні.

Про це інформує УНН з посиланням на Washington Post.

Деталі

Під час голосування росія отримала підтримку лише від Китаю, США, Великобританія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн Ради утрималися.

Минулого тижня Росія розповсюдила членам ради 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що ця біологічна діяльність відбувається в Україні за підтримки Міністерства оборони США.

Нагадаємо

У вересні 197 держав-учасниць Конвенції про біологічну зброю зустрілися на прохання країни-агресорки щодо діяльності в біологічних лабораторіях в Україні, але в остаточному звіті зазначено, що досягти консенсусу не вдалося.

Дипломати заявили, що малоймовірно, що російський проект резолюції буде прийнятий Радою Безпеки під час голосування, яке очікувалося сьогодні. Для схвалення потрібно мінімум дев’ять голосів “за” і відсутність вето з боку одного з п’яти постійних членів — США, Великобританії, Франції, Росії та Китаю.

Минулого четверга росія скликала засідання Ради Безпеки щодо своїх претензій, які Сполучені Штати та їх західні союзники різко відхилили.

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