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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США в Украине

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США в Украине

Киев • УНН

 • 320296 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совета безопасности по расследованию деятельности американских “биолабораторий” в Украине.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Во время голосования Россия получила поддержку только от Китая, США, Великобритания и Франция выступили против российской резолюции, а 10 других стран Совета воздержались.

На прошлой неделе Россия распространила членам совета 310-страничный документ, в котором утверждалось, что эта биологическая деятельность происходит в Украине при поддержке Министерства обороны США.

Напомним

В сентябре 197 государств-участников Конвенции о биологическом оружии встретились по просьбе страны-агрессорки по деятельности в биологических лабораториях в Украине, но в окончательном отчете отмечено, что достичь консенсуса не удалось.

Дипломаты заявили, что маловероятно, что российский проект резолюции будет принят Советом Безопасности во время ожидавшегося сегодня голосования. Для одобрения требуется минимум девять голосов “за” и отсутствие вето со стороны одного из пяти постоянных членов — США, Великобритании, Франции, России и Китая.

В прошлый четверг Россия созвала заседание Совета Безопасности относительно своих претензий, которые Соединенные Штаты и их западные союзники резко отклонили.

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