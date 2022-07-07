Заявления минобороны рф о гибели украинских воинов, которые устанавливали Флаги Украины на Змеином, не соответствуют действительности - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российское военное ведомство снова соврало – на этот раз в отношении украинских воинов, выполнявших зачистку и устанавливавших Флаги Украины на острове Змеиный. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 7 июля, пишет УНН.
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«Заявления министерства обороны рф о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали Флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности», - сообщили в Генштабе.
Детали
Отмечается также, что на сегодняшний день в акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению до шести носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа “Калибр” может составлять до 40 единиц.
Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
7 июля Оперативное командование отчиталось о том, что украинские подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный, откуда недавно сбежали рашисты.