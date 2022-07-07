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Український прапор на Зміїному та зачистка острова: військові показали відео

Український прапор на Зміїному та зачистка острова: військові показали відео

Київ • УНН

 • 221276 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Українські підрозділи спецпризначення виконали завдання з зачистки острова Зміїний, звідки нещодавно втекли рашисти. Відео встановлення прапора на острові оприлюднило ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру". Як символ Перемоги і відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - повідомили в ОК "Південь".

Доповнення

На звільненому від окупантів острові Зміїний українські військові встановили прапор України.

Так, 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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