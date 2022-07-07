Украинский флаг на Змеином и зачистка острова: военные показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинские подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный, откуда недавно убежали рашисты. Видео установки флага на острове обнародовало ОК "Юг", пишет УНН.
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"Подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след "русского мира". Как символ Победы и возрождение из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше", - сообщили в ОК "Юг".
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На освобожденном от оккупантов острове Змеиный украинские военные установили флаг Украины.
Так, 30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".