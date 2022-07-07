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Заяви міноборони рф про загибель українських воїнів, які встановлювали Прапори України на Зміїному, не відповідають дійсності - Генштаб

Заяви міноборони рф про загибель українських воїнів, які встановлювали Прапори України на Зміїному, не відповідають дійсності - Генштаб

Київ • УНН

 • 417876 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Російське військове відомство знову збрехало – на цей раз щодо українських воїнів, що виконували зачистку та встановлювали Прапори України на острові Зміїний. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 7 липня, пише УНН.

Цитата

«Заяви міністерства оборони рф про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачистку та встановлювали Прапори України на острові Зміїний не відповідають дійсності», - повідомили в Генштабі.

Деталі

Зазначається також, що на сьогодні в акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу “Калібр” може складати до 40 одиниць.

Нагадаємо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

7 липня Оперативне командування відзвітувало про те, що Українські підрозділи спецпризначення виконали завдання з зачистки острова Зміїний, звідки нещодавно втекли рашисти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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