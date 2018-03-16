Заявление нового главы МВД вызвало в Германии бурную дискуссию относительно ислама

КИЕВ. 16 марта. УНН. Интервью нового главы министерства внутренних дел Германии Хорста Зеехофера повлекло горячую дискуссию в немецком политикуме и обществе относительно того, является ли ислам частью Германии. Критика в адрес министра посыпалась чуть ли не со всех партий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.