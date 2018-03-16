Заява нового глави МВС спричинила у Німеччині бурхливу дискусію щодо ісламу

КИЇВ. 16 березня. УНН. Інтерв'ю нового глави міністерства внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера спричинило палку дискусію в німецькому політикумі та суспільстві щодо того, чи є іслам частиною Німеччини. Критика на адресу міністра посипалася чи не з усіх партій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.