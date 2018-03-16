Заява нового глави МВС спричинила у Німеччині бурхливу дискусію щодо ісламу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Інтерв'ю нового глави міністерства внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера спричинило палку дискусію в німецькому політикумі та суспільстві щодо того, чи є іслам частиною Німеччини. Критика на адресу міністра посипалася чи не з усіх партій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Слова нового німецького МВС ФРН Горста Зеегофера про те, що “іслам не належить до Німеччини”, спричинили палку дискусію у німецькому політикумі та суспільстві. Заява, зроблена політиком в інтерв’ю німецькому таблоїдові Bild 16 березня, за лічені дні після формування нового уряду, іде усупереч із позицією канцлерки країни Анґели Меркель.
Меркель 16 березня відреагувала на заяву Зеегофера, нагадавши, що в Німеччині проживають чотири мільйони мусульман. “І ці мусульмани належать до Німеччини. І так само їхня релігія, тобто іслам, є частиною Німеччини”, — цитує канцлерку інформагенція AFP.
Представники більшості парламентських партій розкритикували Зеегофера, зокрема й партнери по правлячій коаліції. Лише у правопопулістській партії “Альтенрнатива для Німеччини” погодилися зі словами Зеегофера, але водночас назвали її спробою відібрати у АдН електорат на майбутніх виборах.
До дискусії після інтерв’ю Зеегофера підключилися і німецькі науковці. Історик-медіевіст (медієвістика — розділ історичної науки, який вивчає події, побут, культуру і мистецтво, що характерні для середньовіччя), Міхаель Борґольте з університету Гумбольдта в Берліні у коментарі німецькій радіокомпанії Deutschlandfunk зазначив, що іслам мав свій вплив на європейську культуру. Окрім того, саме араби та сирійці, які сповідували іслам, врятували значну частину природничих наук, започаткованих древніми греками, які пізніше знову розвивалися в латинізованому західному світі.
Нагадаємо, співробітники СБУ за дорученням прокурори провели обшук в Ісламському культурному центрі Києва.