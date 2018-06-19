Завтра остановят Донецкую фильтровальную станцию
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 июня. УНН. Завтра, 20 июня, на несколько часов временно остановят Донецкую фильтровальную станцию в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе военно-гражданской администрации Авдеевки, передает УНН.
"С 10:00 до 15:00 планируется временная остановка Донецкой фильтровальной станции в связи с проведением ремонтных работ", - отметили на официальном сайте Авдеевской ВГА.
В связи с ремонтом возможно снижение давления подачи воды в дома города.
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Напомним, 6 июня Донецкая фильтровальная станция в очередной раз была обесточена из-за обстрелов. В связи с этим в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.