Завтра зупинять Донецьку фільтрувальну станцію
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 червня. УНН. Завтра, 20 червня, на декілька годин тимчасово зупинять Донецьку фільтрувальну станцію у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляють у прес-службі військово-цивільної адміністрації Авдіївки, передає УНН.
"З 10:00 до 15:00 планується тимчасова зупинка Донецької фільтрувальної станції у зв'язку з проведенням ремонтних робіт", - зазначили на офіційному сайті Авдіївської ВЦА.
У зв’язку з ремонтом можливе зниження тиску подання води до помешкань міста.
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Нагадаємо, 6 червня Донецька фільтрувальна станція в черговий раз була знеструмлена через обстріли. У зв'язку з цим в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.