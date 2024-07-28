Украину пересекает атмосферный фронт, который принесет в некоторые регионы дожди с грозами, поэтому 29 июля ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, завтра немного подощит на севере, северо-востоке, в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, однако в понедельник днем - преимущественно сухо.

Также вечером 29 июля ожидаются локальные дожди на крайнем севере Украины, на Луганщине и в Приазовье.

Важная синоптическая деталь! 29-го июля в большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду - рассказала Диденко.

Она подчеркнула, что новый атмосферный фронт - холодный, поэтому в его тылу распространится более прохладный воздух.

Итак, завтра во многих областях Украины жара упадет, ожидается в западных областях +20+25 градусов, на севере, в центральных областях и на Харьковщине +24+29 градусов.

В южной части и на юго-востоке еще побудет завтра сильная жара до +30+35 градусов (кроме Одесской области, там +28+30 градусов), однако во вторник даже в этих регионах температура воздуха снизится до +27+29 градусов.

Синоптик предупредила, что в Киеве в понедельник предполагается - внимание - сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду!

Дождь с грозой вероятен ближайшей ночью и завтра утром, днем - без осадков.Воздух в столице 29-го июля ожидается значительно свежее, ожидается +25, +25 градусов - подытожила Наталка Диденко.

Напомним,

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир срочно пересмотреть климатические стратегии из-за рекордной жары. Он отметил необходимость отказа от ископаемого топлива и усиления борьбы с неравенством.