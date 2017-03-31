Завтра возобновит работу столичная остановка на ул. дружбы Народов

С 1 апреля 2017 возобновляется работа остановки троллейбусов маршрутов №43,50 и автобусов маршрута №51 "Улица Академика Филатова", расположенной на бульваре Дружбы Народов в обоих направлениях.

Остановка будет действовать "До востребования" с 1 апреля по 15 ноября 2017 года.

Напомним, что в связи с проведением 1 апреля на Софийской площади фестиваля "Французская весна" вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта.