Завтра відновить роботу столична зупинка на бульв. Дружби Народів

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Відзавтра, 1 квітня, відновиться робота зупинки тролейбусів маршрутів №43,50 та автобусів маршруту № 51 “Вулиця Академіка Філатова”. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київпастрансу”.

З 1 квітня 2017 року відновлюється робота зупинки тролейбусів маршрутів №№ 43,50 та автобусів маршруту № 51 “Вулиця Академіка Філатова”, розташованої на бульварі Дружби Народів в обох напрямках.

Зупинка діятиме “На вимогу” з 1 квітня до 15 листопада 2017 року.

Нагадаємо, що у зв’язку з проведенням 1 квітня на Софійській площі фестивалю “Французька весна” вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту.

 

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