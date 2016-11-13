Завтра состоится следующее заседание по делу Кернеса
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Следующее заседание по делу Геннадия Кернеса состоится завтра, 14 ноября, в 11:00, передает корреспондент УНН-Центр.
Очередное заседание планировалось на 30 октября, однако Геннадий Кернес обратил внимание суда на то, что на эту дату у него назначена плановая медицинская операция.
"30 октября я еду на плановую медицинскую операцию. Ставлю в известность суд, что не смогу некоторое время присутствовать на заседании ", - отметил обвиняемый.
С учетом этого судья А.Антонов постановил, что следующее заседание состоится 14 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд по делу Кернеса допросил советника Авакова
Отметим, что пострадавший С.Ряполов предложил возможность вести заседание с помощью видеосвязи с Кернесом. По его мнению, это позволит ускорить процесс рассмотрения дела. Но сам мэр Харькова не принял этого предложения, отметив, что хочет лично присутствовать на заседании.
Напомним, в течение прошлого заседания допросили трех свидетелей по делу. Так, показания дал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, который первым сделал пост в социальной сети по поводу похищения активистов Евромайдана.
Также допросили мать пострадавшего активиста ЕвромайданаС.Ряполова.
Напомним, 2 марта 2015 следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.