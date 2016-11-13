Завтра відбудеться наступне засідання у справі Г.Кернеса
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Наступне засідання у справі Геннадія Кернеса відбудеться завтра, 14 листопада, о 11:00, передає кореспондент УНН-Центр.
Чергове засідання планувалося на 30 жовтня, однак Геннадій Кернес звернув увагу суду на те, що на цю дату у нього призначена планова медична операція.
“30 жовтня я їду на планову медичну операцію. Ставлю до відома суд, що не зможу деякий час бути присутнім на засіданні”, − зауважив обвинувачений.
З урахуванням цього суддя А.Антонов постановив, що наступне засідання відбудеться 14 листопада.
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Зазначимо, що потерпілий С.Ряполов запропонував можливість вести засідання за допомогою відеозв’язку з Г.Кернесом. На його думку, це дозволить пришвидшити процес розгляду справи. Але сам мер Харкова не прийняв цієї пропозиції, наголосивши, що хоче особисто бути присутнім на засіданні.
Нагадаємо, протягом минулого засідання допитали трьох свідків у справі. Так, свідчення дав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, який перший зробив пост у соціальній мережі з приводу викрадення активістів Євромайдану.
Також допитали матір потерпілого активіста Євромайдану С.Ряполова.
Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.