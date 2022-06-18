Завтра в Украине жара достигнет 33°
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Завтра, 19 июня, жара в Украине достигнет 33°, осадков не ожидается. Об этом УНН сообщили в Гидрометцентре.
Детали
По данным Укргидрометцентра, завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
"Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 26-31°, на крайнем западе до 33°", - говорится в сообщении.
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Уже в конце этой недели температура воздуха в Украине снова пойдет вверх, превысив 30 градусов с отметкой "плюс".