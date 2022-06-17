Після дощів знову прийде спека: синоптики дали прогноз

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 18 червня, в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, короткочасні дощі з грозами; температура вночі 11-16°, на заході країни 8-13°, вдень 22-27°.

У наступні дві доби, 19-20 червня, без опадів; температура 19 червня вночі 10-17°, вдень 25-30°, в західних областях до 33°, 20 червня вночі 14-19°, вдень 29-34°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-15°, вдень 23-26°.