После дождей снова придет жара: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Уже в конце этой недели температура воздуха в Украине снова пойдет вверх, превысив 30 градусов с отметкой "плюс", сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 18 июня, в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, кратковременные дожди с грозами; температура ночью 11-16°, на западе страны 8-13°, днем 22-27°.
В последующие двое суток, 19-20 июня, без осадков; температура 19 июня ночью 10-17°, днем 25-30°, в западных областях до 33°, 20 июня ночью 14-19°, днем 29-34°.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-15°, днем 23-26°.