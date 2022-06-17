После дождей снова придет жара: синоптики дали прогноз

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 18 июня, в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, кратковременные дожди с грозами; температура ночью 11-16°, на западе страны 8-13°, днем ​​22-27°.

В последующие двое суток, 19-20 июня, без осадков; температура 19 июня ночью 10-17°, днем ​​25-30°, в западных областях до 33°, 20 июня ночью 14-19°, днем ​​29-34°.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-15°, днем ​​23-26°.