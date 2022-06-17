После дождей снова придет жара: синоптики дали прогноз

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19:03 • 7398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 58070 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 99030 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 75906 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 54150 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73754 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Уже в конце этой недели температура воздуха в Украине снова пойдет вверх, превысив 30 градусов с отметкой "плюс", сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 18 июня, в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, кратковременные дожди с грозами; температура ночью 11-16°, на западе страны 8-13°, днем ​​22-27°.

В последующие двое суток, 19-20 июня, без осадков; температура 19 июня ночью 10-17°, днем ​​25-30°, в западных областях до 33°, 20 июня ночью 14-19°, днем ​​29-34°.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-15°, днем ​​23-26°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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