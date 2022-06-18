Завтра в Україні спека сягне 33°

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За даними Укргідрометцентру, завтра очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 26-31°, на крайньому заході до 33°", - йдеться у повідомленні.

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