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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41169 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 88318 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 126981 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 175142 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 172951 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 149507 перегляди

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Завтра в Україні спека сягне 33°

Завтра в Україні спека сягне 33°

Київ • УНН

 • 184971 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Завтра, 19 червня, спека в Україні сягне 33°, опадів не очікується. Про це УНН повідомили в Гідрометцентрі.

Деталі

За даними Укргідрометцентру, завтра очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 26-31°, на крайньому заході до 33°", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Уже в кінці цього тижня температура повітря в Україні знову піде вгору, перевищивши 30 градусів із позначкою "плюс"

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