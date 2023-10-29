Завтра в Украине осадков не будет, в столице до +21 - Укргидрометцентр

Детали

По данным Укргидрометцентра, 30 октября ожидается переменная облачность. Без осадков.

В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и западных областях 8-13°, днем 16-21°, в Крыму и Одесской области до 24°; на востоке и северо-востоке ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.

На Киевщине будет преобладать южный ветер, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°. В Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°.

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