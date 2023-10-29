Завтра в Украине осадков не будет, в столице до +21 - Укргидрометцентр

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 4130 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 56420 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 35456 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 58779 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 178839 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 66666 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 117231 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166642 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154630 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155251 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 77528 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 81053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 76064 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 107765 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 42027 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 56424 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 108797 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 178847 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 257892 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 309827 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 8312 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 42767 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52281 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 50966 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63665 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Завтра в Украине осадков не будет, в столице до +21 - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 45439 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Завтра в Украине ожидается переменная облачность, осадков не будет. На Киевщине столбики термометров будут показывать до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Завтра в Украине осадков не будет, в столице до +21 - Укргидрометцентр

Детали

По данным Укргидрометцентра, 30 октября ожидается переменная облачность. Без осадков.

В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и западных областях 8-13°, днем 16-21°, в Крыму и Одесской области до 24°; на востоке и северо-востоке ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.

На Киевщине будет преобладать южный ветер, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°. В Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине из-за непогоды госпитализированы два человека

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23