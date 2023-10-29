Завтра в Україні опадів не буде, у столиці до +21 - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не буде. На Київщині стовпчики термометрів показуватимуть до +21. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
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За даними Укргідрометцентру, 30 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
У східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та західних областях 8-13°, вдень 16-21°, в Криму та на Одещині до 24°; на сході та північному сході вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.
На Київщині буде переважати південний вітер, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°. У Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°.
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