Завтра в Украине ожидаются дожди и похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пятницу на большей части территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.
В пятницу 27 апреля в Украине в западных, северных и центральных областях дожди с прекращением в западной части днем. Температура ночью 8-13 градусов, в западных областях - 2-7 градусов тепла, днем 14-19 градусов.
В южных и восточных областях ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16 градусов, днем 20-25 градусов.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве синоптики также прогнозируют дожди. Температура ночью 11-13 градусов, днем - 16-18.
Как сообщал УНН, ночь на четверг в столице оказалась аномально теплой и побила температурный рекорд, зарегистрированный в 1956 году.