Завтра в Украине ожидаются дожди и похолодание

В пятницу 27 апреля в Украине в западных, северных и центральных областях дожди с прекращением в западной части днем. Температура ночью 8-13 градусов, в западных областях - 2-7 градусов тепла, днем ​​14-19 градусов.

В южных и восточных областях ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16 градусов, днем ​​20-25 градусов.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве синоптики также прогнозируют дожди. Температура ночью 11-13 градусов, днем ​​- 16-18.

Как сообщал УНН, ночь на четверг в столице оказалась аномально теплой и побила температурный рекорд, зарегистрированный в 1956 году.