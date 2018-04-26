Завтра в Україні очікуються дощі і похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У п'ятницю на більшості території України очікуються дощі, температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
У п'ятницю 27 квітня в Україні у західних, північних та центральних областях дощі з припиненням у західній частині вдень. Температура вночі становитиме 8-13 градусів, у західних областях - 2-7 градусів тепла, вдень 14-19 градусів.
У південних та східних областях вночі без опадів, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 20-25 градусів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві синоптики також прогнозують дощі. Температура вночі становитиме 11-13 градусів, вдень - 16-18.
Як повідомляв УНН, ніч на четвер у столиці виявилась аномально теплою і побила температурний рекорд, зареєстрований у 1956 році.