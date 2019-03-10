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Завтра в Украине ожидают 18° тепла

Завтра в Украине ожидают 18° тепла

Киев  •  УНН

 • 16576 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура может опуститься до 1° мороза, а днем подняться до 18° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков", - сообщили синоптики.

Также ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье 29-34 м/с.

"Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 3-8° тепла, днем в западных и северных областях 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны до 18°", - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на высокогорье Карпат ночью сильный, днем умеренный снег, температура в течение суток 1-6° мороза.

Напомним, украинцев предупредили о сильном ветре.

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