Завтра в Украине ожидают 18° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура может опуститься до 1° мороза, а днем подняться до 18° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков", - сообщили синоптики.
Также ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье 29-34 м/с.
"Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 3-8° тепла, днем в западных и северных областях 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны до 18°", - сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, на высокогорье Карпат ночью сильный, днем умеренный снег, температура в течение суток 1-6° мороза.
Напомним, украинцев предупредили о сильном ветре.