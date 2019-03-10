Завтра в Україні очікують 18° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі температура може опуститись до 1° морозу, а вдень піднятись до 18° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів", - повідомили синоптики.
Також очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с.
"Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°", - повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.
Нагадаємо, українців попередили про сильний вітер.