Сніг і пориви вітру до 34 м/с: у Карпатах очікують погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Завтра, 11 березня, синоптики очікують в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"11 березня пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с", - повідомили синоптики.
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Крім того, за їх даними, вночі на високогір’ї Карпат значний сніг (другий рівень небезпечності, помаранчевий).
Нагадаємо, українців попередили про сильний вітер.