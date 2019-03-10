Снег и порывы ветра до 34 м/с: в Карпатах ожидают ухудшения погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра, 11 марта, синоптики ожидают в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье 29-34 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"11 марта порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье 29-34 м/с", - сообщили синоптики.
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Кроме того, по их данным, ночью на высокогорье Карпат сильный снег (второй уровень опасности, оранжевый).
Напомним, украинцев предупредили о сильном ветре.