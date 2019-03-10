Проблеми зі зв'язком: у двох областях з мобільних не можна набрати екстрені номери
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Через технічні несправності та пошкодження у Запорізькій та Дніпропетровській областях тимчасово не працювали екстрені номери “101”, “102”, “103” та “112” з мобільних операторів, передає УНН.
Так, близько 7.00 прес-служба ДСНС повідомила, що у зв’язку з технічними несправностями на території області тимчасово не працюють екстрені номери “101”, “102”, “103” та “112” з мобільних операторів “Київстар” та “Водафон”.
“У разі необхідності телефонуйте на екстрені номери зі стаціонарних телефонів або мобільного оператора “Лайфсел”, — було зазначено у повідомленні.
Проте, ближче до 11.00, з'явилась інформація про відновлення роботи екстрених номерів.
Аналогічна ситуація виникла і в Дніпропетровській області.
"10 березня, з 5:00, у зв’язку із пошкодженням магістральної лінії, виникли проблеми зі зв’язком на території Дніпропетровської області. З мобільних операторів “Київстар” та “Водафон” не можливо дозвонитися на спец лінію “101”. В разі необхідності, користуйтесь засобами міського зв’язку за номером
Щоправда в Дніпропетровській області ремонтні роботи досі тривають.
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