Проблемы со связью: в двух областях с мобильных нельзя набрать экстренные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Из-за технических неисправностей и повреждений в Запорожской и Днепропетровской областях временно не работали экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов, передает УНН.
Так, около 7.00 пресс-служба ГСЧС сообщила, что в связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон".
"В случае необходимости звоните на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора "Лайфсел", - было отмечено в сообщении.
Однако, ближе к 11.00, появилась информация о возобновлении работы экстренных номеров.
Аналогичная ситуация возникла и в Днепропетровской области.
"10 марта, с 5:00, в связи с повреждением магистральной линии, возникли проблемы со связью на территории Днепропетровской области. С мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться на спецлинию "101". При необходимости, пользуйтесь средствами городского связи по номеру
Правда в Днепропетровской области ремонтные работы до сих пор продолжаются.
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