Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидается снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает УНН.
"В Украине, кроме юга и востока, небольшой, днем в северных областях умеренный снег; на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Также во вторник в Украине ожидается снижение температуры: ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, в южной части ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Карпатах ночью 7-12 градусов, днем 3-8 градусов мороза.
В Киеве 29 ноября ночью синоптики обещают небольшой снег, днем - умеренный. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ожидается понижение температуры: ночью 4-6 градусов, днем 1-3 градусов мороза.