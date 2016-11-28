Завтра в Украине ожидается похолодание и снег

"В Украине, кроме юга и востока, небольшой, днем ​​в северных областях умеренный снег; на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Также во вторник в Украине ожидается снижение температуры: ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов мороза, в южной части ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Карпатах ночью 7-12 градусов, днем ​​3-8 градусов мороза.

В Киеве 29 ноября ночью синоптики обещают небольшой снег, днем ​​- умеренный. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ожидается понижение температуры: ночью 4-6 градусов, днем ​​1-3 градусов мороза.