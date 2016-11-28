Завтра в Україні очікується похолодання і сніг

“В Україні, крім півдня та сходу, невеликий, вдень у північних областях помірний сніг; на дорогах подекуди ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Також у вівторок в Україні очікується зниження температури: вночі 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу, у південній частині вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; у Карпатах вночі 7-12 градусів, вдень 3-8 градусів морозу.

У Києві 29 листопада вночі синоптики обіцяють невеликий сніг, вдень — помірний. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Очікується зниження температури: вночі 4-6 градусів, вдень 1-3 градусів морозу.