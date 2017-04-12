Завтра в Украине ожидается переменная облачность

"В западных и северных областях утром и днем ​​небольшой дождь; температура ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​9-14 градусов (в Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью около 0 градусов, днем ​​3-8 градусов тепла)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в центральных, южных и восточных областях без осадков; температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов, днем ​​12-17 градусов тепла, в Одесской области до 20 градусов.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м / с, в западной части отдельные порывы 15-20 м / с.

Как сообщал УНН, что 12 апреля на Правобережье Украины ночью на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки.