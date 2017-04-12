Завтра в Україні очікується мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
“У західних і північних областях вранці та вдень невеликий дощ; температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 9-14 градусів (у Карпатах дощ з мокрим снігом, температура вночі близько 0 градусів, вдень 3-8 градусів тепла)”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у центральних, південних та східних областях без опадів; температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі заморозки 0-5 градусів, вдень 12-17 градусів тепла, на Одещині до 20 градусів.
Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с, в західній частині окремі пориви 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, що 12 квітня на Правобережжі України вночі на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки.