Завтра в Украине до 16 градусов тепла

"В последующие двое суток без осадков, только ночью 20 апреля в большинстве северных, центральных областей и на Прикарпатье, а днем 21 марта на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, в среду в восточных и южных областях до плюс 13 °", - добавили синоптики.

В пресс-службе подчеркнули, что в Киевской области завтра ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-6 ° тепла, днем 7-10 °.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных перепадах настроения из-за погоды.