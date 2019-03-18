Завтра в Украине до 16 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 2-7 ° тепла, днем 6-11 °; на остальной территории без осадков, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 11-16 ° тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В последующие двое суток без осадков, только ночью 20 апреля в большинстве северных, центральных областей и на Прикарпатье, а днем 21 марта на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, в среду в восточных и южных областях до плюс 13 °", - добавили синоптики.
В пресс-службе подчеркнули, что в Киевской области завтра ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-6 ° тепла, днем 7-10 °.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных перепадах настроения из-за погоды.