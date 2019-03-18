Українців попередили про можливі перепади настрою через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 18 по 22 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
“Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 18 по 22 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україну неочікувано накрила магнітна буря
"Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - додали синоптики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медик розповів, як пережити зміну погоди
Як повідомляв УНН, асторономи змінили прогноз магнітних бурь для українців.