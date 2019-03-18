Завтра в Україні до 16 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Завтра у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, місцями помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; на решті території без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла. Про це УНН повідомили у прес-службі УкрГідрометцентру.
"В наступні дві доби переважно без опадів, лише вночі 20 березня у більшості північних, центральних областей та на Прикарпатті, а вдень 21 березня на сході та північному сході країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла, в середу у східних та південних областях до плюс 13°", - додали синоптики.
У прес-службі підкреслили, що на Київщині завтра вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 7-10°.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливі перепади настрою через погоду.